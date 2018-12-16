Степан Барна: Відтепер ми незалежні ще й у духовному сенсі. ВІДЕО

16/12/2018 Розмір тексту:

Подія утворення Української Православної Помісної Церкви є однією із найвизначальних в історії українського народу. Я впевнений, що її без сумніву можна прирівняти до події 988 року, коли відбулося хрещення Русі-України.

На цьому наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, вітаючи всіх православних християн та жителів Тернопільщини з історично важливим для України рішенням, яке прийняв Об’єднавчий Собор у Софіївському соборі 15 грудня. Предстоятелем єдиної Української православної церкви, нагадаємо, обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка).

«Сьогодні ми маємо друге хрещення, – наголосив Степан Барна. – І важливо об’єднати усю українську громаду, українців в усьому світі, що наступним кроком після утворення української держави у 1991 році, є дата 15 грудня – утворення Української помісної церкви».

Рішення Об’єднавчого собору підтримують усі тернополяни незалежно від конфесійної приналежності. Український народ демонструє: ми є Україною, земля якої ніколи не була, не є і не буде канонічною територією російської православної церкви!

«Ніхто сьогодні не має права заперечувати факту існування українського народу і тому я вітаю усіх православних християн з таким великим святом. Впевнений, що наступні кроки зміцнюватимуть нашу країну. Бо сьогодні ми стали незалежними в духовному сенсі цього слова і повернули Тернопіллю статус духовної столиці нашої держави, а також повернули центр нашої християнської віри до Києва. Дякую кожному, хто приїхав до Києва підтримати це важливе рішення для українського народу, дякую жителям Тернопільщини, що не залишаються осторонь», – звернувся до жителів Тернопілля голова ТОДА.