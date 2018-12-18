Степан Барна: Приємно, що вперше виїзне засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій відбулося саме на Тернопільщині. ФОТО

18/12/2018 Розмір тексту:

У Збаражі відбулося засідання Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій під головуванням Якова Дов Блайха, президента Об’єднання іудейський релігійних організацій України, Головного рабина м. Київ та України. Крім, представників ВРЦіРО, участь в обговорення взяли й представники Ради церков Тернопільщини, голови облдержадміністрації Степан Барна й облради Віктор Овчарук.

«Уже так склалося, що після певних історичних моментів, які відбуваються в нашій державі, на Тернопільщину приїжджають високоповажні гості. Коли у жовтні було оголошено Томос – приїхав Патріарх Філарет. Цими вихідними створили Єдину помісну церкву і вже через день відбувається Всеукраїнське засідання Ради церков і релігійних організацій. Тобто це говорить про те, що Тернопільська область у своїй природі є унікальною і справді є духовним центром української держави і народу», – прокоментував засідання ВРЦіРО голова ТОДА Степан Барна.

Він наголосив, що на Тернопільщині є понад 1800 релігійних громад, які спокійно співіснують, мають добрі відносини між собою і найважливіше – стоять на позиції соборності і територіальної цілісності нашої держави.

«У цьому контексті для нас надзвичайно важливо, що ті християнські та моральні цінності, котрі є в усіх без винятку конфесіях, представлених у Всеукраїнській раді церков, а їх – 17-ть, мають ключовий момент – ми будуємо моральне суспільство. Тому такі заходи мають проводитися часто. І приємно, що вперше виїзне засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій відбулося саме на Тернопільщині. Адже традиційно рада засідає у Києві», – підкреслив Степан Барна.

Власне, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій створена для можливості обговорення питань, важливих для релігійних організацій і держави. А за словами виконавчого директора інституту релігійної свободи Максима Васіна, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій – одна із найбільш впливових і авторитетних громадських інституцій. Під час виїзного засідання домовилася підтримати українських моряків, військовополонених, тих, хто постраждав від російської агресії, їхні родини. Крім цього, Рада церков приділяє значну увагу питанням сімейних цінностей та суспільної моралі.

«Важливість засідання на Тернопільщині, – пояснив Максим Васін, – якраз у тому, що це перше засідання в регіоні. І тут уже Рада церков вирішила звернути увагу на те, чим живе громада, які є потреби у місцевих церков і релігійних організацій, які є питання, що потребують більшої взаємодії влади і релігійних організацій».