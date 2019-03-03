Степан Барна про відкриття кардіоцентру: “Наша кінцева мета – конкурентоздатність якісних медпослуг не лише в Україні, а й у Європі”. ВІДЕО

02/03/2019 Розмір тексту:

Відкриття кардіоцентру – це новий етап розвитку медицини Тернопільської області. Про це багато років мріяли, але не могли зробити. Нам вдалосявідкрити цей центр за два роки. А це означає, що тепер маємо більше шансів врятувати життя людей із серцево-судинними захворюваннями, що є дуже поширеним явищем у нашій області.

На цьому наголосив голова ТОДА Степан Барна під час відкриття кардіологічного центру на базі Тернопільської університетської лікарні.

«Для нас це новий етап готовності до реформування системи охорони здоров’я. Наша кінцева мета отримати таку якість медпослуг, яка буде конкурентоздатною не лише в України, а й у Європі. Люди маютьхотіти лікуватися у Тернопільській області. Тому що стосується кардіоцентру, маємо зробити можливість лікування тут, максимально доступною», – підкреслив голова ТОДА.

Він наголосив, що ще чотири роки тому ніхто не вірив, що медицина в області настільки зміниться. «Нам вдалося завершити лабораторний корпус в Університетській лікарні, інфекційне відділення в міській дитячій лікарні, перинатальний центр «Мати і дитина» тощо. Найближчимчасом завершимо реконструкцію дитячого гематологічного відділення в обласній дитячій лікарні», – зазначив Степан Барна.

Водночас, він поінформував, що цього року на Тернопільщині буде реалізовуватисяпілотний проект реформи екстреної медичної допомоги. З державного бюджету під цю програму виділено 80 млн. грн. Ще 26 млн. грн. передбачили в обласному бюджеті на співфінансування. «Думаю, що впродовжнаступних років, з огляду на уже реалізоване у попередні, зробимо системні зміни в медицині області і вони будуть відчутні на всіх рівнях надання медпослуг», – резюмував Степан Барна.