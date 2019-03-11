Степан Барна про будівництво школи у Великій Березовиці: “Ми уже заклали камінь у справу, кінцева мета якої – нова сучасна школа для 600 учнів”. ФОТО, ВІДЕО

11/03/2019 Розмір тексту:

У Великій Березовиці Тернопільського району побудують школу на 600 учнів. Реалізація проекту розрахована на три роки. Кошти спрямують із Державного фонду регіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевого бюджету. У неділю, 10 березня, під її будівництво заклали камінь.

«Будівництво школи – це об’єднання зусиль багатьох людей, органів місцевого самоврядування та державної влади, – зазначив голова ТОДА Степан Барна. – І цього року на даний об’єкт спрямуємо щонайменше 7 млн. грн.».

А загалом, підкреслив він, тема освіти – унікальна. Бо за останні чотири роки, за його словами, вдалося відкрити дві нові школи у селі Соколів Теребовлянського району та Горигляди Монастириського району. Триває також будівництво школи у селі Шупарка Борщівського району.

«Надалі наше завдання не тільки через комп’ютерне переоснащення, заміну вікон, відкриття класів Нової української школи, а через змістовне наповнення та якісні знання говорити про перспективу освіти. Що нам вдається зробити. Адже, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, Тернопільщина останні три роки – серед лідерів в Україні. І сьогодні у Великій Березовиці ми також заклали камінь у справу, кінцева мета якої – нова сучасна школа для 600 учнів!», – акцентував Степан Барна.

У тому, що заявити про будівництво школи – це не лише слова, а й серйозна відповідальність, наголосив народний депутат України Тарас Юрик. Саме тому, зауважив він, останні чотири роки в країні відбуваються якісні зміни і усі справи, які розпочиналися, вдавалося успішно завершувати. «Надалі наше завдання – зберегти те, що маємо, щоб ті проекти, які щойно розпочаті, отримали логічне продовження», – підкреслив він.