Степан Барна підтримав ініціативу спілки ветеранів АТО та осіб з інвалідністю. ВІДЕО

19/01/2019 Розмір тексту:

Ідея, яку виношували, учасники АТО та ветерани близько двох років, може реалізуватися уже найближчим часом. Адже їхню ініціативу щодо створення відкритого стрілецького тиру, розвитку спортивної складової та роботи з ветеранами підтримав голова ТОДА Степан Барна.

18 січня він підписав відповідне розпорядження про надання ГО «Спілка ветеранів антитерористичної операції та осіб з інвалідністю» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення під відповідну потребу.

«Для реалізації цієї ідеї об’єдналися три організації, серед яких спілка ветеранів та волонтерів АТО і військово-патріотичний клуб «Характерник», – розповів доброволець Валерій Чоботар. – Законодавство нам дозволяє мати відкритий стрілецький тир з визначеними умовами. У нас є відповідна кількість людей, які залучені до цього процесу. Це місце ми бачимо як локацію, яку можна використовувати в майбутньому й для занять з територіальної оборони. Утім основне – це для залучення і контролю людей, які мають доступ до зброї. І якщо це зробити легальним і підконтрольним – це зменшить небезпеку для мирних жителів і дасть можливість працювати з ветеранами».

На тому, що є зацікавлення у такому об’єкті, наголосив начальник управління фізичної культури та спорту ТОДА Віктор Мацикур. «Там ми зможемо культивувати розвиток стрілецьких видів спорту, проводити підготовку до спортивних змагань. Для цього жодних перешкод немає», – зауважив він.

«Ми займаємо позицію підтримки учасників АТО й намагаємося максимально сприяти у питаннях виділення земельних ділянок, реабілітації тощо», – підтвердив голова облдержадміністрації Степан Барна. За його словами, Держагеокадастр в розрізі області прийняв 11 тис. заяв від учасників АТО, з них задоволено в межах 9 тис.

«Я налаштований на підтримку таких ініціатив. Цей процес має бути максимально прозорий. Хочу, щоб ми до цього питання підійшли комплексніше, ніж просто розвивати спортивну інфраструктуру. Ця ділянка має використовуватися не лише ветеранами, а й спортсменами, для патріотичного виховання, для підготовки військових. І мені приємно, що це колективне рішення. Для мене це найголовніший аргумент», – резюмував Степан Барна.