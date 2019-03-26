29 амбулаторій загальної практики сімейної медицини області отримали новенькі автівки марки «Renault Duster». Вони придбані за кошти Державного бюджету, вартість одної – 437 тисяч гривень.

Ключі від машин вручав голова облдержадміністрації Степан Барна у вівторок, 26 березня.

«Зараз Тернопільщина перебуває в умовах динамічного розвитку. Проте, без створення умов для лікування, профілактики хвороб серед людей, ця динаміка не буде елементом гідного прогресу. Тому, сьогодні ми розпочинаємо реалізацію ініціативи Президента України Петра Порошенка щодо доступної сільської медицини. Передбачено придбання 134 автомобілів для сімейних лікарів. Та державна влада розуміє, що якість послуг залежить не лише від техніки, а й від людяності та професіоналізму лікарів. Новий етап реформи первинної ланки медичних послуг створює умови для підняття заробітних плат сімейних лікарів. А це є важливим фактором для роботи кожного медика», – зазначив очільник області.

Також він наголосив, що Тернопільщина бере участь у пілотному проекті модернізації і придбання нових машин екстреної медичної допомоги. Планують закупити більше ніж 50 таких авто.

«Всі ці кроки здійснюються для того, щоб медицина стала доступною, а люди відчули зміни», – підкреслив Степан Барна.