Степан Барна: Наше завдання впродовж 2019-2021 років – повністю переобладнати усі навчальні заклади області. ФОТО

21/02/2019 Розмір тексту:

Під час робочої поїздки на Чортківщину голова ТОДА Степан Барна, відвідав Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Олександра Барвінського. Там він поспілкувався з викладачами та студентами й зазначив про те, що якісні зміни в освіті відбуваються уже сьогодні.

“Ми закупили за рахунок обласного бюджету для вашого навчального закладу автобус (540 тис. грн.). Перекрили за рахунок коштів державного та обласного бюджетів дах у гуртожитку (3 млн. грн.). І це є конкретні речі для вашого коледжу”, – зауважив голова ТОДА.

Він підкреслив, що його запитують про перспективу освіти. “Її ми повинні визначати самі. Тому що багато років на освіту ніхто не звертав увагу”, – пояснює Степан Барна.

Загалом в області є 1050 населених пунктів, понад 700 навчальних закладів і освітніх установ. “Ми говоримо про те, що немає жодної школи, де не було би щось зроблено, починаючи від заміни вікон і даху до наповненням цих шкіл змістом. Тому для мене пріоритетом, так само і як для Президента України Петра Порошенка, є те, що без Нової української школи нам не обійтися. Бо вперше за багато років держава забезпечила дітей новими партами, дидактичним матеріалом. І ця програма має продовжитися. Наше завдання впродовж 2019-2021 років здійснити повністю переобладнання усіх навчальних закладів області. Над чим і працюємо”, – акцентував Степан Барна.

Утім, крім Нової української школи, держава виділяє кошти ще й на опорні школи, які є базовими для надання якісних освітніх послуг. Їх в області є уже 30. “Бо наше спільне завдання – отримання якісних знань”, – резюмував голова облдержадміністрації.