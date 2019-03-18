Проблематика твердих побутових відходів має місце в області, але сьогодні триває робота над тим, щоб дане питання вирішилося.

Про це зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна під час брифінгу для ЗМІ з міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком.

«Ми напрацювали стратегію розвитку, яка передбачає створення щонайменше 4 округів утилізації сміття. Вже на цей момент з обласного бюджету виділено 1,6 млн. грн. на проведення аудиту розміщення і обсягу твердих побутових відходів в області. Основною була ситуація довкола Малашівського сміттєзвалища й відповідно до розпорядження голови ТОДА ми уже виділили 14,5 га землі для будівництва сміттєпереробного комплексу. У цьому напрямку з нашого боку буде повна співпраця», – поінформував голова ТОДА Степан Барна. Водночас, він зазначив, що спільна робота дозволила розпочати вирішувати комплекс проблем, зокрема, з очисними спорудами. «Впродовж останніх трьох років побудували 11-ть очисних споруд на суму майже 90 млн. грн. 80% цих коштів – з державного бюджету», – зауважив Степан Барна.