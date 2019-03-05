Степан Барна: На розвиток області з державного бюджету – майже два мільярди гривень

05/03/2019 Розмір тексту:

Тернопільська область уже розробила стратегію розвитку регіону на 2019-2021 роки. Утім, доповнити її має можливість кожен. Для цього спеціальний конверт із уже напрацьованими пропозиціями та з анкетою надішлють у кожну домівку.

Бути активними та взяти участь у цьому обговоренні закликав жителів Тернопільщини минулого тижня голова ТОДА Степан Барна.

Водночас, він поінформував, що у 2019 році на розвиток області лише з державного бюджету буде спрямовано майже два мільярди гривень. Ці кошти передбачені на освіту, медицину, інфраструктуру, об’єднані територіальні громади, реалізацію проектів із Державного фонду регіонального розвитку, ремонт доріг.

Відтак, кошти розподілять наступним чином:

* На освіту спрямовано 34,1 млн. грн. З них:

– на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти – 9,8 млн. грн.;

– на оснащення закладів загальної освіти засобами навчання та відкриттям кабінетів природничо-математичного спрямування – 10,3 млн. грн.;

– облаштування внутрішніх вбиралень у школах – 7,5 млн. грн.

* Пріоритетною залишається й охорона здоров’я

– Понад 200 млн. грн. область отримала по програмі розвитку сільської медицини. За ці кошти передбачено будівництво 19 амбулаторій, яке уже розпочалося, придбання 30 автомобілів для сімейних лікарів та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторій.

– Також цього року область бере участь у пілотному проекті реформування екстреної медичної допомоги. «Йдеться, – зазначив Степан Барна, – про проблематику машин швидкої допомоги, про що часто заявляли й голови об’єднаних територіальних громад. Цей пілотний проект передбачає спрямування майже 80 млн. грн. на придбання таких машин за умови співфінансування 26 млн. грн. Ці кошти ми вже забезпечили з обласного бюджету. І очікуємо, що впродовж наступних місяців отримаємо нові машини швидкої допомоги».

– 7,9 млн. грн. – на покращення матеріально-технічного стану медичних установ.

* Частину коштів, а саме 12 млн. грн., які область отримала з митного перевиконання, спрямували на завершення реконструкції дороги М-12, що проходить через місто Бережани.

* Щодо реалізації обласних програм, то на них спрямовано майже 25 млн. грн., в тому числі, й на завершення будівництва обласного Державного архіву, який вже найближчим часом повноцінно запрацює у новому приміщенні.

«Всі ці кроки є результатом децентралізації і тільки, за підсумками внесення змін до обласного бюджету, було спрямовано 389 млн. грн. на реалізацію питань, пов’язаних з освітою, охороною здоров’я, виплатами заробітних плат тощо», – наголосив голова ТОДА на позитивних змінах, які уже відчутні у кожній громаді.

* З Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію проектів область отримає 237 млн. грн.

* А на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 97 млн. грн.

* Будівництво доріг:

– планується завершити дорогу М-19 Тернопіль-Кременець;

– почати будівництво об’їзної Тернополя за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку на суму понад 600 млн. грн.;

– почати будівництво дороги Тернопіль-Заліщики у частині дороги М-19.