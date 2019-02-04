Степан Барна доручив підрядним організаціям області ліквідувати аварійність на дорогах державного значення. ВІДЕО

04/02/2019 Розмір тексту:

Підрядні організації області повинні якнайшвидше ліквідувати ямковість на дорогах державного значення і забезпечити безперешкодний проїзд. Особливо це стосується магістралей, які уже капітально відремонтовані: М-09, М-12 та частина М-19.

На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі з представниками підрядних організацій, які відповідають за обслуговування доріг загального та місцевого значення у зимовий період.

Загальна протяжність доріг у Тернопільській області понад 5 тис. км, з них – більше 1400 км – дороги державного значення. І саме вони, як акцентував голова ТОДА, станом на сьогоднішній момент – найбільш проблематична складова дорожнього господарства.

«На ці дороги з державного бюджету на зимове утримання передбачено у 2019 році 169 млн. грн., ще 42 млн. грн. закладено на місцеві дороги. Я чекаю від Служби автомобільних доріг в області та підрядних організацій, які здійснюють обслуговування і утримання державних доріг, ліквідації аварійної ямковості впродовж наступних двох тижнів. Сьогодні ви отримали доручення напрацювати комплекс таких заходів, а голови райдержадміністрацій повинні здійснювати контроль за виконанням», – зазначив Степан Барна.

Він також додав, що, крім цих коштів на ліквідацію аварійності, у місцевих бюджетах передбачено співфінансування. «Хочу, щоб до цього процесу долучилися не тільки органи державної влади, а й громадські організації, органи місцевого самоврядування. До контролю за виконанням робіт уже долучили правоохоронні органи і зокрема патрульну поліцію. Її завдання – актувати випадки бездіяльності з боку підрядних організацій по виконанню робіт», – уточнив Степан Барна.

Про результати роботи інформуватимуть на нараді наступного тижня.