Сьогодні о 02:38 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні одного з банків, що знаходиться на першому поверсі чотириповерхового будинку по вул. Замкова.

Як з’ясувалося, пожежа виникла у приміщенні сауни в підвальному приміщенні будинку, в результаті чого відбулося задимлення приміщення банку та верхніх поверхів.

Як повідомляють у ДСНС, під час гасіння осередку пожежі відбулося накопичення та викид продуктів піролізу деревини з подальшою появою вибухової хвилі, в результаті чого чотири рятувальники отримали незначні термічні опіки. Двох з них доправлено до лікувального закладу та надано кваліфіковану медичну допомогу. Життю та здоров’ю вогнеборців нічого не загрожує.

О 03:35 пожежу локалізовано та о 03:37 ліквідовано.

Внаслідок пожежі знищено приміщення камери сухого жару, 3 дверей. електричний камін, пошкоджено облицювання стін, стелі та меблі сауни.

Всього до гасіння від Управління ДСНС залучено 7 одиниць техніки та 25 рятувальників

Під час гасіння з верхніх поверхів будинку, за допомогою спеціального обладнання врятовано трьох осіб, з них одну дитину, ще п’ять мешканців будинку виведено на свіже повітря.

Причина пожежі встановлюється.