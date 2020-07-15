Ставки на події, як і всі інші сторони життєдіяльності, потихеньку виходять зі ступору, спровокованого пандемією коронавирусу COVID-19. Все оживає і починає рухатися. Великий спорт теж не відстає. А це означає, що гральні можливості теж поновлюються.

Хоч як би лютував цей вірус, події в світі відбувалися і відбуваються, спортивні і не тільки, іншими словами, вибір є, треба лише увійти в курс цих постпандемійних заходів, вибрати напрямки, що мають стовідсоткові перспективи.

Спорт, політика або інші значущі події 2020 року

Деякі події в світі не можуть бути зупинені або перенесені, можливо, вони змінять форму свого проведення, але по факту відбудуться. До таких можна віднести майбутні вибори президента і віце-президента США. Дана подія відбудеться третього листопада цього року. Його результати викликають палкі суперечки в усьому світі, а значить є прекрасним приводом для ставок, які можна зробити, не виходячи з дому, онлайн, лежачи на канапі. Однак, завжди існує “але”, в даному випадку воно полягає в терміні проведення заходу – ще півроку очікування.

Футбол чи бокс, як визначитися з вибором

Азарт вимагає адреналіну негайно, тому треба шукати свіжіші заплановані заходи. Спортивні заходи, нехай навіть і без глядачів на стадіонах, поновилися. А якщо врахувати, що дев’яносто відсотків уболівальників віддають перевагу футболу, то вибір більшості робити не доведеться. Даний вид спортивних змагань має широкий перелік пропозицій. Тут і чемпіонати країни, Європи, світу, і звичайно ж по країнах як ближнього, так і далекого зарубіжжя. Футбол, напевно, наймасовіший не тільки вид спорту, а й букмекерських ставок.

Пропозицій буде безліч, треба лише орієнтуватися в тому, де і яка команда зможе стати фаворитом. Хоча ставки йдуть не тільки на перемогу, а й на безліч інших спірних моментів. Наприклад, на суму або різницю забитих голів. Варіантів досить. Є, де розгорнутися і знову ж “але” – у жодному разі не можна скидати з рахунків силові види спорту. Той же бокс. Головною його перевагою є більш високий ступінь передбачуваності, а значить виграш стає трохи реальнішим. Хоча замовних боїв ще ні хто не зміг скасувати.

Але ці ганебні факти не можуть охолодити запал азарту справжніх шанувальників цих видів спорту і ставок на них. Тим більше, що стовідсоткові фаворити в цьому напрямку вже визначені і змінюються досить рідко, поки не з’являються молоді таланти. Тому ставки в боксі мають, скажімо так, більш стабільну обґрунтованість. Існують й інші види спортивних змагань, які стали популярними останнім часом. Серед них баскетбол і волейбол. Якщо є вболівальники, а вони є і в пристойній кількості, то виникають і суперечки, значить ставки, апріорі, існують.

Ставки на спорт і безпеку вкладень

Так уже повелося в світі: де крутяться грошові знаки, там з’являться, обов’язково і шахраї різного штибу. А для гравця головне безпека і надійність його вкладень. Однак, не варто відразу лякатися, треба просто переконатися в легальності букмекера і його контори, а доказом легітимності служать чотири ознаки, а саме:

– Наявність ліцензії від податкової служби країни;

– Присутність підключення до Центру обліку ставок, зроблених в інтерактивному режимі;

– Членство у саморегульованій організації;

– Робота офіційного сайту в доменній зоні UA.

І звичайно ж, самоконтроль і пильність не мають дрімати, азарт повинен перебувати під наглядом розуму.