Зробити ставки на бокс онлайн. Високі коефіцієнти. Гарантовані виграші. Найкраща букмекерська контора.

Сучасні ставки на бокс стають все більш популярними завдяки високій азартності та видовищності цього виду спорту. Професійні змагання збирають багатомільйонні аудиторії, викликаючи неймовірний ажіотаж. Однак і для аматорських матчів ситуація аналогічна. Ставки на результат боксерського поєдинку неймовірно вигідні та популярні у всьому світі.

Як заробити на ставках на бокс

Для людини, яка добре знається на правилах і тонкощах боксу, вигравати великі суми на постійній основі реальна можливість. Але й новачки можуть робити ставки, укладати парі та при цьому непогано заробляти.

Особливістю ставок на цей вид спорту є:

• відсутність явних переможців;

• простий аналіз;

• максимальні ліміти.

Букмекерські контори рідко наймають аналітиків для розбору боксерських поєдинків, тому найчастіше їх індекси дещо завищені. Проте для професійних гравців та людей, знайомих із тонкощами боксу, цей нюанс забезпечує величезні можливості для більших виграшів.

У боксі немає такої великої кількості явних лідерів, як, наприклад, у футболі, а результат матчу залежить від багатьох факторів, часто несподіваних. Бокс – досить простий вид спорту, який легко та зручно аналізувати. Для розрахунку можливих результатів достатньо мати відомості про підготовку та кар’єру спортсмена, а також його індивідуальні антропометричні показники.

Види ставок

Букмекерська контора приймає переважно ставки на результати поєдинку. Причому нічийні наслідки матчів досить рідкісні. Через це такі ставки мають найвищий коефіцієнт. Загалом приймаються ставки на результат або тривалість збою, перемогу в раунді, дострокове завершення, причину або спосіб перемоги.

Тривалість бою розраховується у кількостях раундів. Перемагає учасник, який вгадав, скільки їх буде проведено, більше чи менше зазначеного букмекером.

Ставка на перемогу має досить високі коефіцієнти, оскільки складно вгадати певного переможця у певному раунді. Причина дострокового завершення поєдинку або метод перемоги передбачають дискваліфікацію, технічну поразку, перемогу за кількістю очок та багато інших варіантів.

Чому ставки на боксерські поєдинки неймовірно вигідні

Цей вид спорту характеризується максимальною видовищністю та практично непередбачуваним результатом поєдинку. Це визначає високі коефіцієнти та великі можливості для фанатів боксу.