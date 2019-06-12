Кандидатом від “Слуги народу” по Тернопільському міському округу найімовірніше буде 35-річний Андрій Богданець.

За даними з відкритих джерел, особа з таким прізвищем працює заступником директора “Тернопільської птахофабрики”, власником якої є відомий тернопільський бізнесмен Петро Сачик.

В останні роки один з найбагатших тернополян дистанціювався від політичних розкладів, що не заваджало йому підтримувати добрі стосунки з головою ОДА Степаном Барною.

Свого часу саме Сачик стояв біля витоків політичного тандему Заставного-Барни, допомігши першому у мерській кампанії 2006 року. Утім, дружба із Заставним тривала недовго. На наступних виборах мера люди бізнесмена з’явилися вже у команді Надала. Один з них – екс-депутат міськради Олег Напора – після Революції гідності отримав посаду керівника управління АПК Тернопільської ОДА. Щоправда, з Барною Сачик горшки не побив.

Але має шанси зробити (або не зробити?) це тепер, адже один з його топ-менеджерів змагатиметься з колишнім намісником Порошенка за мандат нардепа у Тернополі.

З активності Богданця у соцмережах можна зробити висновок, що він був учасником АТО, причому справжніх бойових дій, а також те, що у період виборчої кампанії був далеко не членом фан-клубу Зе.

Якщо ставка Сачика на його обрання є серйозною, то цілком можливо, що відомий бізнесмен знову зіграє по-крупному на місцевих виборах. Чому б його кандидату і зе-команді не поборотися за посаду мера чи контроль над міськрадою? Утім, має право на існування і протилежна версія – усе це також може бути добре замаскованою комбінацією.

Цікаво, що один з братів Гевків (а Гевко-молодший був довіреною особою Зеленського по Тернополю) “втік” від балотування в Тернополі на округ з центром у Чорткові, де висувається більш одіозний Барна-старший. Натомість у Тернополі Барні-молодшому від Зе-команди протистоятиме нерозкручений кандидат з орбіти Сачика.