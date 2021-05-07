44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола повідомила про втрату побратима.
“Командування та особовий склад 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті нашого бойового побратима старшого солдата ШУМСЬКОГО Олександра Олексійовича, який помер 3 травня 2021 року під час відпустки.
З 2015 року Олександр проходив службу у складі нашої артилерійської бригади, більшу половину службового часу виконував завдання в районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил. Це був свідомий патріот своєї держави, який добровільно став на її захист в перших рядах, надзвичайно позитивний і товариський чоловік, готовий в будь-яку хвилину підтримати, порадити, допомогти…
Це непоправна втрата не тільки для родини Шумських, а й для родини 44 артилерійської бригади.
Поховання відбудеться о 11 год. 7 травня 2021 року на кладовищі с. Успенка Олександрійського району Кіровоградської області.
Спи спокійно, дорогий друже.
Герої не вмирають, герої назавжди в наших серцях”, – йдеться у повідомленні.
Додати свій коментар