“Став на захист держави у перших рядах”: тернопільська артбригада повідомила про непоправну втрату. ФОТО

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола повідомила про втрату побратима.

“Командування та особовий склад 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті нашого бойового побратима старшого солдата ШУМСЬКОГО Олександра Олексійовича, який помер 3 травня 2021 року під час відпустки.

З 2015 року Олександр проходив службу у складі нашої артилерійської бригади, більшу половину службового часу виконував завдання в районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил. Це був свідомий патріот своєї держави, який добровільно став на її захист в перших рядах, надзвичайно позитивний і товариський чоловік, готовий в будь-яку хвилину підтримати, порадити, допомогти…

Це непоправна втрата не тільки для родини Шумських, а й для родини 44 артилерійської бригади.

Поховання відбудеться о 11 год. 7 травня 2021 року на кладовищі с. Успенка Олександрійського району Кіровоградської області.

Спи спокійно, дорогий друже.

Герої не вмирають, герої назавжди в наших серцях”, – йдеться у повідомленні.