Став на захист Батьківщини з початку вторгнення: на фронті загинув 29-річний воїн з Петрикова

Знову Тернопільщина втратила Героя.

Обороняючи Україну від російських окупантів на фронті загинув 29-річний воїн з села Петриків Кравчук Тарас Ігорович. Про це повідомили на сторінці Великоберезовицької селищної ради.

Герой став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення рф. Мужньо захищав рідну державу від рашистів, її незалежність, волю та свободу. У цій кривавій боротьбі Тарас Кравчук пожертвував найціннішим – власним життям…

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У воїна залишились батьки та сестра.

Завтра, 5 жовтня, захисника проведуть в останню путь. Прощання біля будинку полеглого Героя відбудеться о 10:30 год, у храмі Святого пророка Іллі – об 11:00 годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять Герою!