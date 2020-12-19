Став ангелятком: помер п’ятирічний Сашко, на лікування якого збирали гроші усім світом

У 5-річного хлопчика медики виявили страшну недугу.

В одній із лікарень дитині поставили діагноз -медулобластома (G IV) мозочка. Метастазування супра – субтенторіально та розповсюдження в вертебральний канал з інвазією в спинний мозок (М 3 форма). Внутрішня онклюзійна гідроцефалія. Кошти на лікування дитини збирали всім світом. Та, на жаль, спасти дорогоцінне життя не вдалося. Хвороба перемогла, пише Файне місто.

Про смерть Сашка у мережі Фейсбук повідомила Наталя Алєксєєва.

“Сьогодні став ангелятком наш любий синочок, наш Сашунічка… Щиро прошу помоліться за його душу”, – йдеться у повідомленні Наталі Алєксєєвої.

Батьки та лікарі не полишали надії на те, що хлопчик виздоровіє. Сашенька був єдина дитинкою в сім’ї, вимолений в Бога впродовж багатьох років.