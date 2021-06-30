Статистичні ножиці: епідеміолог розповів, яка насправді ситуація з коронавірусом на Тернопільщині

Захворюваність на COVID-19 в області знижується. Учора в лабораторному центрі зареєстрували лише один новий випадок коронавірусу. Попри стабілізацію епідситуації, показник летальності збільшився, наразі він становить 2,1%.

Коронавірус нині найчастіше вражає людей старшого віку. Саме серед них переважно реєструють летальні випадки, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Хоча темпи захворюваності зберігають помітну тенденцію до зниження.

“Маємо епідемічну ситуацію із так званими статистичними ножицями. Тривалий період реєструється зниження захворюваності на COVID-19. Останнім часом виявляємо лише поодинокі випадки хвороби. Переважно вони трапляються серед людей старшого віку, групи ризику. Але на цю кількість захворілих, летальних випадків немало. На жаль, летальність станом на сьогодні складає 2,1%”.

Додамо, в Україні зареєстрували два випадки російського штаму коронавірусу “Дельта”. До РФ він поширився з Індії. Цей штам вражає значну кількість людей та призводить до важких форм хвороби. Епідеміологи прогнозують, що він може викликати нові спалахи хвороби у нашому регіоні ближче до осені.