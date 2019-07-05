День молоді “На крилах юності та мрій” у Вишнівці відзначили грандіозним концертом і конкурсами. Не минулося там без подарунків і сюрпризів.

Такий презент для жителів громади і численних гостей із різних районів Тернопілля зробив голова Вишнівецької ОТГ і кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №164 Володимир Кравець. Програма свята у неділю, 30 червня, була дуже насиченою. Дійство тривало близько шести годин.

Організатори нагородили творчих гостей свята

Основною локацією традиційно обрали оновлений Вишнівецький стадіон, адже проводити масові дійства там дуже зручно. Є глядацькі трибуни, простір для виступів, відповідне технічне оснащення, а також туалет і великий дитячий майданчик. Ярмарок майстрів народних ремесел і різноманітні дитячі атракціони розмістили у старовинному парку Вишнівецького палацу.

У концерті взяли участь представники Великогаївської ОТГ. Дітки із танцювального колективу «Flame» (с. Товстолуг, керівник Надія Собчук) показали свої улюблені таночками: «Соняшники», «Бджілки» та «Океан». Жіночий вокальний ансамбль «Білоскірчанка» виконав композиції «Щастя нам, українцям» і «Плакуча гітара». Публіка їх сприйняла радо. Вокалістка клубу с. Білоскірка Софія Якимів виконала пісню «Квітка Розмарії».

Окрім того, на святі вітали представників Чернихівецької ОТГ. Зокрема, танцювальний колектив «Розмарія» (керівник Марія Черниш) виконав «Гопак» і танець у стилі рок-н-рол. До слова, організатори дійства нагородили усіх творчих гостей подяками.

Гостем свята була і Модельна школа «City Life Models». Дівчата представили дефіле вишиванок від найкращих дизайнерів Тернопілля. До речі, на святі було безліч цікавих локацій. Наприклад, фотозона “На крилах юності та мрій». До того ж, особливу ART-майстерню для всіх охочих на стадіоні влаштували активісти ГО «Цвіт» – «Центру Вишнівецьких ініціатив і трансформацій».

Вперше влаштували Парад випускників

На повну показати свої таланти змогли творчі колективи і сольні виконавці із Вишнівецької ОТГ. Першими на сцену вийшли учасниці зразкового дитячого хору “Усмішка” (керівник Алла Кошак).

У концерті також взяли участь: дует «Однокласниці», Анастасія Левченко, Тетяна Гродська, Мар’яна Жила, Аліна Рудак, аматорський вокальний ансамбль «Бодачанка», Ліза Руденька, Домініка Шушкевич та Аліна Дорожинська. Однак беззаперечними «зірками» стали представники родини Рись (нагадаємо, Віталій Рись – заступник голови селищної ради з фінансово-економічних питань). Вони виконали пісню «Моя сім’я».

Кілька пісень подарував публіці юний «вишнівецький Паваротті» Павло Свирид. Найуважніше публіка, напевно, слухала його «Гренаду». Зауважмо, талановитий хлопчик уже виступав на багатьох сценах в Україні і за кордоном.

Окрему частину програми присвятили вітанням. Грамоти і подяки, зокрема, отримали ті, хто приніс особливу користь громаді. Серед нагороджених були: начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Марія Погранична і екс-заступник голови ОТГ Сергій Волохатий, нині радник із питань комунікації Тернопільського центру розвитку місцевого самоврядування. Відзначив Володимир Кравець і активістів ГО «Цвіт».

Особливо теплих слів за ефективну співпрацю із громадою дочекалися представники Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Віталій і Юрій Семенюки.

Того дня у Вишнівці вперше пройшов Парад випускників. Хлопці і дівчата влаштували на стадіоні справжній фешн-показ вечірніх нарядів. Публіка сприйняла таку ініціативу «на ура» і підтримала 11-класників вигуками та оваціями.

Вітання випускникам Володимир Кравець виголосив особисто. Після цього він вручив представникам усіх 4-х шкіл громади кошики із фруктами і квітами.

– Давайте всі разом поаплодуємо випукникам-2019! Молодці, молодці, молодці! – закликав усіх голова ОТГ. – Шановні випускники, я хочу побажати, щоби ваша доля склалася щасливо, щоб усі здобуті знання ви згодом застосували і для розбудови Вишнівецької ОТГ, і для розвитку України. Щоби ви могли реалізувати себе і стати людьми, якими пишатиметься наша громада.

Принагідно він привітав усіх присутніх із святом – Днем молоді. Зізнався, що не планував бути головою громади, але дивлячись на те, що відбувалося у нашій країні, вирішив піти на вибори, перемогти і показати, що можна зробити в окремій ОТГ навіть за дуже короткий термін. Втім, багато речей, як він виявив, залежать не від громади, а від центральної влади. Тож, на думку Володимира Кравця, потрібні зміни «нагорі». Саме тому він і вирішив балотуватися до Верховної Ради.

Конкурс “#Селфізголовою” спричинив фурор

Конкурс із хештегом “#Селфізголовою” спричинив фурор на стадіоні. Усі охочі мали сфотографуватися із Володимиром Кравцем, причому зробити світлину треба було якомога оригінальніше і виставити у соціальних мережах. Обрати переможця було складно. Врешті головний приз – селфіпалка – дістався наймолодшій учасниці, 8-річній дівчинці.

Утім, Володимир Кравець пообіцяв особисто відзначити ще одного учасника. Його фото на святі визнали найкреативнішим, адже “#Селфізголовою” у юнака перетворилося на світлину із… бігбордом кандидата у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №164.

Конкурс «Бургер-Чемп» спершу викликав суперечливі емоції навіть у Володимира Кравця. Втім, чемпіонат із поїдання бургерів на швидкість мав особливий фінал, тому, так би мовити, мета виправдовувала засоби. Головний приз – велосипед отримав Олександр Гонтарук, який взяв участь у конкурсі… випадково, бо перед тим щойно посмакував великою піцою.

– Олександр перемагає у цьому конкурсі, тому що з’їв бургер за рекордних 1 хвилину і 45 секунд, – каже ведучий свята Юрій Мікоф. – Очевидно, із запитаннями про їжу усім треба йти до тебе!

Кавер-гурт «Джем» зі Львова в основному запалював публіку виконанням хітів світового рівня, але найкраще музикантам публіка підтанцьовувала, коли звучали відомі українські пісні. Наприклад, «Край, мій рідний, край» або «Маршрутка» Андрія Кузьменка.

Найбільш очікуваним того дня був виступ молодої «зірки» української естради Ivan NAVI. Нагадаю, Іван Сяркевич (справжнє ім’я співака – прим.) – двократний номінант музичної премії YUNA: у категоріях «Відкриття року» (2017) і «Найкращий виконавець» (2018), а також номінант музичної премії «Золота Жар-птиця», у категорії «Прорив року» (2018).

Що цікаво, сценічне ім’я для юнака зі Львова свого часу вигадав Кузьма Скрябін. Публіка різного віку із радістю танцювала і підспівувала виконавцю. Дівчатка навіть влаштували для нього справжню фан-зону.

Зі сцени пролунали усі найвідоміші пісні Ivan NAVI: «Такі Молоді», «Ти любиш музику», «Закохуюсь», «Влипли», «Тимчасовий релакс», «Хімія», «Це Вона (Зірка)» та інші.

Без перебільшення, вихід Ivan NAVI на сцену у Вишнівці став феєричним завершенням святкування Дня молоді. Нагадаємо, це дійство відбулося завдяки голові громади і кандидату у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №164 Володимиру Кравцю.

Надія Новак