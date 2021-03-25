Цей статус в нас не гарантується ні Конституцією, ні цілим фоліантом законів і підзаконних актів. Отож, формально він ніби не існує. І ті, хто ним користуються, за своїми правами не відрізняються від пересічних громадян. Але, як казав один очільник нашого славного краю епохи пізнього Януковича, є закони писані і є закони неписані. У цій публікації – здебільшого про неписані, які стали нормою нашого життя. Тим більше такою, яка його, оте життя, добряче отруює. А конкретніше – про досить товстий прошарок володарів отого згаданого в заголовку статусу. Для того, щоб володіти ним, немає потреби в особливій освіті та інтелектуальному розвитку (хоча, звісно, трапляються і серед цієї публіки винятки). Не потрібен і якийсь рівень культури, оскільки їхня щоденна життєва практика полягає саме в запереченні будь-яких норм культури, прийнятих суспільством. Щоб отримати цей статус, необхідний, передусім, крайній егоїзм. Плюс – пихатість і тверде переконання в тому, що всі навколо тебе – “лохи”, “вівці”, “унтерменші” – словом, не рівня їм, обранцям долі. Плюс – нахабство, що просто б’є через край. Зазначу принагідно, що багато хто з мислителів характеризував сутність зла саме як вищу ступінь егоїзму – прагнення дотримуватися лише своїх бажань, ігноруючи інтереси інших людей і моральні заборони. Зрештою, вся еволюція культури людства була розвитком обмежень егоїстичних поривів індивіда задля зручності тих, хто його оточує.

Т-а-ак, дійшли до культури. Отож, зберіть докупи згадані вище егоїзм, пихатість та нахабство і приплюсуйте до неї безкультур’я рівня кам’яного віку – і отримаєте новітній тип громадянина вільної та суверенної держави, котрий щиро вважає себе ВИЩИМ над іншими. Все ж, думається, точніше буде не плюсувати арифметично усі згадані його чесноти, а перемножити їх – тоді картина вийде ще більш разючою і, відповідно, повнішою. Ось деякі її фрагменти:

– важка фізіономія в “джипі”, що нахабно преться поперед тебе на “зебру” і у виразі якої можна легко прочитати: “Куди ти прешся – хіба не бачиш, що Я! Я!! Я!!! їду!”;

– престижна іномарка, припаркована в найнезручнішому для перехожих місці, або ж на зеленому майданчику поблизу будинку;

– нахабне ігнорування карантинних обмежень і веселощі за принципом “Бенкет під час чуми”:

– викидання сміття і всякого непотребу де завгодно (заради справедливості – це стосується не лише описуваного типажу);

– відчуття повної власної невразливості завдяки догмам “Рука руку миє” і ” Все купляється і все продається”.

Зупинюся на цьому, щоб не перетворювати матеріал в довжелезний маніфест з численними пунктами. І, що особливо неприємно: на зміну “статусним бикам” йде достойне молоде покоління. Доводилося бачити біля однієї зі скандальних новобудов, як нахабно вели себе ще зовсім юні “тітушки” (даруйте – “активні люди”), відмовляючись виконувати законні вимоги патрульних поліцейських. А ще доводилося бачити (о, диво!), як їхні старші “бригадири” смиренно стоять у церкві, склавши руки у молитві (одна з причин, через яку я – рідкий гість у Божих храмах”).

Кого доречно звинувачувати в тому, що ми живемо в такій скотській атмосфері? Думаю, все-таки рідну українську державу та її імпотентні й атрофовані органи, які – важко сказати, чи не можуть, чи не хочуть, – але завдяки яким на вершині суспільної піраміди зручно вмостився, звісивши ноги й презирливо плюючи на тих, хто внизу, типовий “герой нашого часу” і головне “завоювання періоду державотворення”. У якого “все схвачено”.

Попробуй – зіпхай його звідти туди, де йому саме місце…