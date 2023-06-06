У Тернополі розпочався сезон полуниць.

Кореспонденти Суспільного побували на овочевому ринку і з’ясували, звідки привозять цю продукцію, та за якою ціною продають.

Ціна за кілограм цих ягід коливається від 45 до 85 гривень. Зокрема, полуницю із Закарпаття можна купити від 55 до 85 гривень за кілограм. Чернівецька коштує від 50 до 55 гривень, заліщицька – 45.

Продавчиня Ольга приїхала із Заліщиків. Каже, покупців зараз є досить.

“Полуниця у мене коштує 45 гривень. Це наш перший збір, вирощена на соломі, не теплична. Чи буде вдалим цей сезон, сказати не можу, все залежить від погодних умов. Люди хочуть вітамінів, тому покупців багато. Ціна у нас найлояльніша на ринку, тому що розмір ягоди не дуже великий”.

Вибирає полуницю тернополянин Василь.

“Краще взяти дрібну полуницю, вона набагато смачніша і має аромат. При виборі я орієнтуюся на запах і смак, а ціна відповідає якості”.

“Вітамінів треба. Зайшовши на ринок, відчула сильний запах полуниці. Вибирала, щоб і вигляд подобався, і смак приємний був. На цей час ціна відповідає якості”, – розповіла покупчиня Ірина.

“Купив полуницю по 85 гривень. Сподобалася на вигляд, велика, гарна, червона. Та, що дешевша, швидше псується або несмачна, таку купляв швидше. Ціни мене повністю влаштовують”, – каже покупець Денис.