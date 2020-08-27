З 1 вересня у Тернополі стартує прийом проєктів на участь у «Громадському бюджеті 2021», що надасть можливість кожному жителю долучитися до розподілу коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення інфраструктури у громаді та голосування за них.

Загалом на проєкти Громадського бюжету на наступний рік передбачено 15 731 550 грн. З цієї суми 30% коштів будуть спрямовані на малі проєкти, а 70% – на великі.

Хто та коли може подати проєкт? Подати проєкт може громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території України і на момент подання проєкту досягла 16-річного віку. Проекти можна подавати з 1 по 30 вересня 2020 року.

Яким чином подати проєкт? Подати проєкт можна через портал https://budget.e-dem.ua/6110100000/projects або у ЦНАПі (вул. Князя Острозького, 6).

Проєкти з яким бюджетом можуть бути подані? Можна подавати проєкти «великі» (від 300 001 до 1 450 000 грн.) або «малі» (1 000 до 300 000 грн.) Проєкт повинен бути загальнодоступним та реалізованим в межах одного року.

Зверніть увагу!

– Консультації щодо заповнення проєктів на Громадський бюджет розпочнуться з 1 вересня. Про час та місце буде повідомлено на офіційному сайті міської ради (слідкуйте за анонсами)

– З Положення про Громадський бюджет можна ознайомитися за цим посиланням

– Детальна інформація щодо Громадського бюджету усіх років доступна на сайті міської ради у розділі “ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ” (Фінанси громади-Громадський бюджет)