З 14 квітня по 14 травня 2021 року проходить онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав». До участі запрошуються діти віком до 18 років. Організатор конкурсу — Координаційний центр з надання правової допомоги.

Узяти участь у конкурсі, переглянути роботи та проголосувати за найкращий малюнок можна сайті: http://art-konkurs.legalaid.gov.ua.

«Такий конкурс ми проводимо вже вдруге. Рік тому під час локдауну у нас виникла ідея провести захід, який дав би дітям можливість проявити творчість і дізнатися більше про їхні права. Ми створили сайт, оголосили умови конкурсу — і отримали близько 1200 малюнків. Цьогоріч умови ті самі, змінили лише тему — протидія булінгу. На жаль, вона досі є актуальною», – розповів заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги Сергій Ющишин.

Роботи приймаються до 14 травня. Кожен учасник може подати на конкурс лише одну роботу. Малювати можна олівцями, фломастерами, фарбами, в авторській техніці, в графічному редакторі тощо. Формат робіт — А3 або А4.

Проголосувати за найкращий малюнок може кожен — потрібно авторизуватися на сайті конкурсу і поставити позначку «Подобається». Віддати свій голос можна тільки за одну роботу.

Визначення та оголошення переможців відбудеться 24–27 травня 2021 року. Переможцями стануть автори робіт, що наберуть найбільшу кількість вподобань учасників голосування у трьох вікових категоріях: віком до 8 років, від 9 до 13 років та від 14 до 17 років.

Нагородження переможців триватиме з 28 травня до 4 червня. Вони отримають грамоти та призи за перше, друге та третє місця у кожній віковій групі. Детальні умови конкурсу: https://art-konkurs.legalaid.gov.ua/?contest=contest-condition.