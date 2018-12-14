Старости восьми сіл отримають гербові печатки Тернопільської міської ради

14/12/2018 Розмір тексту:

Номерні гербові печатки Тернопільської міської ради отримають виконуючі обов’язки старост сіл Тернопільської міської територіальної громади. Рішення про їх виготовлення та видачу прийняли під час чергового засідання виконкому.

– Рішення «Про затвердження описів гербових печаток» підготовлене у зв’язку із прийняттям закону «Про добровільне об’єднання громадян» та відповідних рішень міської ради і розпоряджень міського голови, – повідомив Олександр Печіль, начальник управління правового забезпечення. – Це забезпечить виконання обов’язків, які покладені на старост тих сіл, які приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади. Це будуть номерні печатки відповідно до виконуючих обов’язки старост по селах, їх опис ідентичний зовнішньому вигляду гербової печатки Тернопільської міської ради.

Усього буде виготовлено чотири печатки. У документі зазначено, що печатку під №1 буде використовувати староста сіл Кобзарівка, Вертелка; печатку №2 – староста села Курівці; печатку №3 – староста сіл Малашівці, Іванківці; печатку №4 – староста сіл Чернихів, Глядки, Плесківці. На кожній окремій печатці буде: зліва направо українською мовою напис «Тернопільська міська рада»; усі написи виконуються спеціальним шрифтом; у центрі печатки – зображення малого Державного Герба України; ідентифікаційний код; номер печатки.

Ольга Трач