Старости округів і рік Патріарха: що будуть вирішувати на сесії міської ради

Тринадцяту сесію Тернопільської міської ради заплановано провести 4 березня.

Розпорядження про скликання чергової сесії міський голова Сергій Надал підписав 22 лютого. А 28 лютого вніс зміни у це розпорядження. Відповідно до змін пленарне засідання відбудеться в режимі відеоконференції. А в орієнтовному порядку денному є тільки 11 проектів рішень.

На цій сесії депутатам запропонують затвердити старост в округах, які входять до міської громади та, відповідно, внести зміни до складу виконавчого комітету міськради.

Заслухають депутати також виконання Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки та виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2021 рік.

Заплановано внести зміни до бюджету громади на 2022 рік, затвердити угоди про міжбюджетні трансферти на 2022 рік, затвердити містобудівну документацію «Генеральний план села Плесківці Тернопільської міської територіальної громади» та План сталої міської мобільності Тернопільської міської територіальної громади.

Також цй рік у громаді планую оголосити Роком Патріарха Йосифа Сліпого. Ще депутати обговорять реорганізацію Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.