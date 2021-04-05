До складу Байковецької громади зараз входить 15 сіл. Вони розділені на 5 старостинських округів.
Старостам іноді дуже важко вирішувати свої основні завдання, адже доводиться чи не щодня навідуватися у два, три, а то й чотири села, йдеться на сайті Байковецької ОТГ.
“Саме тому Байковецька сільська рада з метою підвищення мобільності старост придбала чотири автомобілі. Зрештою, нові авто стануть в нагоді не тільки старостам, а й структурним підрозділам, яким також нерідко потрібно бути у селах громади для вирішення тих чи інших питань”, – йдеться в повідомленні.
Ціна нового автомобіля Чері Тігго2, за даними офіційного автодилера даної марки, стратує від 275 тисяч гривень за моделі 2020 року. Виробник дану автомоблі позиціонує як спортивний кросовер, пише Терміново.
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