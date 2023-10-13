Прокуратура встановила, що жінка в лютому 2022 року оформила документи на двох своїх знайомих.

На Тернопільщині староста сіл Конюхи, Заберізки, Залісся незаконно оформила і видала документи на право власності двом односельчанам. В результаті двоє знайомих посадовиці отримали по дві ділянки кожен, загальною площею до 1 гектара. Суд присудив старості рік умовного покарання, повідомляє Zaxid.net.

Правоохоронці встановили, що староста трьох сіл Козівської громади Ольга П. в лютому 2022 року спочатку видала довідки двом жителям села, що в їхній власності перебували земельні ділянки з 2004 року. Пізніше держслужбовиця підробила рішення Конюхівської сільської ради від 25.02.1992 р. «Про вилучення земель в колгоспі “імені Щорса” для державних і громадських потреб та надання їх у довічне успадкування громадянам сіл Конюхи, Заберізки, Залісся». Згідно з фіктивними документами вказана земля людям була надана, хоча насправді цього не було зроблено.

«Одному знайомому обвинувачена допомогла незаконно отримати документи на дві ділянки в селі Конюхи – на масивах “Над Горбаниками”, площею 0,31 га та “За церквою”, площею 0,39 га. Іншому селянину 7 лютого оформила документи на земельні ділянки – на масивах “За бригадою”, площею 0,31 га та біля будинку, площею 0,43 га», – йдеться у вироку Козівського районного суду від 6 жовтня.

Заслухавши усі сторони, суд дійшов висновку, що староста обгрунтовано обвинувачується у кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Козівський районний суд засудив жінку до одного року позбавлення волі, але через щире каяття підозрюваної пом’якшив вирок на один рік умовного покарання. Також жінка повинна сплатити в держбюджет 3585 гривень за проведення судової почеркознавчої експертизи.