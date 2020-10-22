Назвавшись працівницею соцслужби, зловмисниця викрала з квартири пенсіонерки гроші та ювелірні прикраси.

Впустивши до квартири невідому жінку, 81-річна пенсіонерка втратила 32 тисячі гривень, 200 американських доларів, 800 польських злотих та десять найменувань ювелірних прикрас.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернулася жителька обласного центру. Зі слів жінки, до неї приходила співробітниця соціальної служби, обміняла всі її заощадження на нові купюри, проте ці гроші виявилися несправжніми. Також спритна злодійка встигла прихопити золоті вироби пенсіонерки. Загальна сума збитків встановлюється.

З’ясувалося, невідома зловмисниця, скориставшись довірою пенсіонерки, забрала в неї заощадження, переконуючи, що ці гроші перестають бути засобом платежу, а в обігу – нові купюри. Старенька повірила незнайомці, адже чула новини про те, що з обігу вилучають банкноти старого взірця, щоправда, не знала, що це стосується лише гривень, які введені в обіг до 2003 року.