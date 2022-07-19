«Родич в поліції» – один із видів злочинів, пов’язаних із привласненням коштів шляхом обману: люди віддають гроші та цінності, аби їх рідні уникнули неіснуючої відповідальності.

Від такого злочину постраждала і 68-річна жінка, яка переказала пройдисвітці 4500 гривень за спасіння свого сина від відповідальності.

Як встановили працівники відділення поліції № 4 м. Заліщики, до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником поліції. Шахрайка повідомила, що син жінки став учасником бійки, за що йому доведеться відповісти перед законом. Аби уникнути покарання жінці потрібно заплатити чималу суму, на що вона одразу погодилася.

Заявниця з-за допомогою мобільного додатку переказала гроші на вказаний рахунок. Вже пізніше вона зрозуміла, що її ошукали, адже зв’язалася з сином, який спростував інформацію.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.