Схема шахрайств не нова: назвавшись представником банку, шахрай телефонує жертві, лякає втратою грошей, пропонує допомогу, вивідує реквізити картки і, як наслідок, людина втрачає свої збереження.

До 24-річної жительки Почаєва на мобільний зателефонувала невідома особа з номера із кодом Києва, представилася співробітником служби безпеки банку, клієнткою якого є дівчина, і повідомила про те, що хтось намагається викрасти кошти з її картки. Замість перевірити дану інформацію у фінустанові, дівчина погодилася вирішити проблему в телефонному режимі. Зробила все, як велів незнайомець, і отримала сповіщення: з картки знято 17 600 гривень.

В аналогічну шахрайську пастку потрапила й жителька обласного центру. Їй теж зателефонували з київського номера, назвалися співробітником служби безпеки фінансової установи і запропонували встановлення додаткового захисту карткового рахунку. Тернополянка погодилася на всі умови незнайомця і результат очікуваний – з картки зникли понад три тисячі гривень.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.