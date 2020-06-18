Працівники поліції продовжують документувати нові факти шахрайства вчиненні щодо жителів краю. Схеми старі, а потерпілі нові.

На гачок аферистів потрапила жителька Кременця, яка перерахувала аферистові 10150 гривень за комп’ютерну техніку, яку так й не отримала.

Аферисти перед відправкою товару поштою просять або аванс, або 100%-ву передоплату. Після надходження грошей псевдопродавець зникає вимикаючи телефон, а з ним й допис.

За такою шахрайською схемою потерпіла 38-річна жителька районного центру. Краянка хотіла придбати ноутбук, а як наслідок втратила більше 10 000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – «шахрайство», повідомляють у поліції.