10 спеціалізованих автомобілів отримали станції екстреної допомоги на Тернопільщині. Вартість однієї машини — близько двох мільйонів гривень.

У Тернопільській області діє 5 медичних підстанцій екстреної медичної допомоги, кожна з них отримала по 2 нових автомобілі. Вони забезпеченні балонами кисню, дефібрилятором, тобто всім необхідним для транспортування хворих до лікарні, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

“На сьогоднішній день в нас зростає кількість викликів до ковідних хворих, це є 100 в день і 50 госпіталізацій. Наша екстрена допомога зараз приймає до п’яти тисяч викликів за добу. Тому такі автомобілі необхідні, це дозволить швидко транспортувати хворих, доставляти їх до лікарень. Автомобілі повнопривідні, оснащені згідно з європейськими стандартами надання медичної допомоги. Завдяки оновленням скоротиться час доїзду до пацієнта та покращиться якість надання допомоги”.

Загалом медики екстреної допомоги на Тернопільщині мають 128 спеціалізованих автомобілів.