Із Театрального майдану заберуть дитячі картинги. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 25 травня.

– Це рішення ми підготували враховуючи звернення громадян, Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області та управління муніципальної інспекції, – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Зараз на центральній площі є п’ять картингів, які можна взяти на прокат. Та вони становлять небезпеку: вже були випадки наїздів і травмування людей. Підприємець, який пропонує такі послуги звертався на комісію по встановленню сезонних об’єктів, але йому відмовили. Та він самовільно встановив прокат картингів у центрі міста, тому ми підготували рішення про його демонтаж.

У прийнятому рішенні зазначено, що постійно діюча робоча група має невідкладно організувати та провести роботи з демонтажу.