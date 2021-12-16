10-річний житель Підволочиська Денис Піх потребує термінового лікування.
Два тижні тому медики діагностували у хлопчика важку недугу – Прогресуюча м’язова дистрофія Дюшена-Беккера (дистрофінопатія-гемізиготна втрата 7 екзона гену дистрофіну) з м’язовою слабкістю та атрофією м’язів тазового пояса, кінцівок, вираженими руховими розладами та вираженим порушенням ходи, прогресуючий перебіг. Стан дитини погіршується щодня, пише Файне місто.
“Лікування і реабілітацію потрібно розпочати терміново.Сам процес лікування і реабілітації є довготривалим і дороговартісним, який потрібно буде проводити як в Україні, так і за кордоном.
Тому, звертаємося до всіх небайдужих людей по можливості, внести благодійний внесок”, – зазначили у Підволочиській селищній раді Тернопільської області.
Дениско навчається у 4-му класі Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Проживає з мамою. Батько помер 5 років тому. Тож рідні дитини щиро сподіваються на підтримку небайдужих людей.
Допоможіть дитини якнайшвидше розпочати курс лікування.
Реквізити для допомоги:
р/р UА 513385450000026003300545476 в АТ « ОЩАДБАНК»,
МФО 338545,
ідентифікаційний код 14027994 з поміткою: «На лікування Піха Дениса»
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