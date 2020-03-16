У жінки, яку госпіталізували з автостанції у Чорткові, коронавірус не виявили.

Про це повідомляє TV-4 з посиланням на ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”. Натомість у жінки підтвердили грип типу В.

Жінку, яка повернулась з-за кордону та їхала у Заліщики госпіталізували із автовокзалу Чорткова. У неї була висока температура. Мешканку області доставили в інфекційне відділення Чортківської лікарні.

В госпіталізованої взяли всі необхідні аналізи. Тест не підтвердив наявність в жінки інфекції COVID-19, або коронавірусу. У неї виявили грип типу В.

Раніше мер міста Чорткова Володимир Шматько в Facebook повідомив, що жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де гостювала у своєї дочки.

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