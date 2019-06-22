Схоже, у команди нового президента серйозні проблеми з вибором кадрів у Тернопільській області.

Незважаючи на те, що спікери “Слуги народу” обіцяли в топ-100 списку представника кожної області, тернополян там наразі не знайшли. Ми вже розповідали, що найвище з тернополян у списку Зе – завкафедрою ТНЕУ Іван Калаур.

Труднощі також були з пошуком кандидатів на одномандатні округи. Як стало відомо з неофіційних джерел, заповнено кандидатами ще два округи.

В 164 окрузі (центр – Збараж, північні райони області) від “Слуги народу”, найімовірніше буде балотуватися лідер тернопільського “Автомайдану” Ігор Василів. Кандидат від Зеленського – професійний громадський діяч. В кращому сенсі цього словосполучення. Був одним з промоторів люстрації в правоохоронних органах після Революції гідності. В останні роки опонував місцевому намісництву Порошенка, викриваючи зловживання в освоєнні коштів на дороги. Злі язики кажуть, що на цьому грунті зблизився з опонентами Барни в бізнес-колах. Щоправда, в політиці Василіву не так щастить, як на громадському поприщі. У 2015 році невдало балотувався на посаду селищного голови Підволочиська від Української Галицької партії. У президентській кампанії 2019 року був довіреною особою Анатолія Гриценка по цьому ж 164 округу. Щоправда, тут результат Гриценка був значно гірший, ніж у Тернополі та інших округах.

Темна конячка від команди Зеленського в 166 окрузі (центр – Теребовля) – 44-річний підприємець з Хоросткова Ігор Сопель. У відкритих джерелах про нього мало інформації. Відомо лише, що дружина є депутатом Хоростківської міської ради і працює в структурах відомого агрохолдингу “Агробізнес” Олега Собуцького.