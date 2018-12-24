Стали відомі прізвища голів нових ОТГ на Тернопільщині

24/12/2018 Розмір тексту:

Офіційних даних про результати виборів 23 грудня ще немає. Проте нам вдалося з різних джерел систематизувати дані про перебіг і наслідки голосування.

Підтвердили свої повноваження

Усі три голови, які йшли на вибори, отримали підтвердження високої довіри до себе. Щоправда, тільки двоє перетнули гросмейстерську позначку у 50% голосів.

Найбільшу підтримку здобув у Настасівській ОТГ Микола Злонкевич, який йшов на вибори під прапором Аграрної партії. Остання здобула у Настасові більше половини депутатських мандатів.

Павло Лосик (БПП) у Копичинцях набрав понад 60% голосів. Значно скромніші показники у партій. Тут у лідерах “Батьківщина” і БПП – близько 15% і по 5 мандатів.

У Монастириській ОТГ переміг свободівець Андрій Старух. У нього майже 45% голосів. Серед партій також лідирують “Батьківщина” і БПП, але відсотки також значно нижчі, ніж у мера.

Боротьба за посаду

У громадах, де голови не йшли на вибори, зав’язалася серйозна боротьба. У Білецькій ОТГ, як ми розповідали, переміг бізнесмен з БПП Дмитро Малик. Він набрав близько 40%. Натомість у раді ОТГ політичне різнобарв’я. Чималі фракції сформують БПП, Батьківщина і ляшкісти.

У Купчинецькій ОТГ Козівського району переміг з мінімальним відривом підприємець Ігор Країнський, який йшов на вибори як самовисуванець. Половину мандатів у раді ОТГ здобули висуванці “Батьківщини”, які, очевидно, сформують власну більшість.

Таким чином, з 5 посад, які виборювалися 23 грудня, дві дісталися порошенківцям, по одній – “Свободі” та Аграрній партій. За кількістю здобутих мандатів лідирують тимошенківці і порошенківці.