10 жовтня на 46-му році життя відійшов у вічність суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Баранюк.

Про важку втрату повідомили на сторінці суду.

“В це неможливо повірити й це неможливо усвідомити. Але сталося непоправне. 10 жовтня 2022 року на 46-му році життя відійшла у вічність прекрасна людина, батько двох малолітніх дітей, мудрий суддя – Баранюк Андрій Зіновійович.

12 років свого життя Андрій Зіновійович віддав суддівській діяльності на посаді судді Тернопільського окружного адміністративного суду. Проявив себе невтомним працівником у сфері юстиції, виявляв відданість справі та високий професіоналізм.

Судді та колектив апарату Тернопільського окружного адміністративного суду висловлюють щире співчуття рідним і близьким Андрія Зіновійовича. Світла пам’ять про чудову людину назавжди збережеться в наших серцях.

Вічна йому пам’ять!”, – ідеться у повідомленні.

Прощання з Андрієм Баранюком відбудеться 11 жовтня о 19-й годині у Домі Печалі.