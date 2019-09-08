Нещодавно тернополяни скаржились на різкий неприємний запах у місті. Працівники екоінспекції провели обстеження та з’ясували причину.

Управління ЖКГ надіслало листи Державній екологічній інспекції та отримало відповідь. У листі було зазначено, що запах відчувається зі сторони села біла та Гаї Гречинські, пише Терен.

Після проведення обстеження фахівці Державної екологічної інспекції повідомили, що на землях сільськогосподарського призначення у даному районі проводилося внесення органічних добрив (гною).

«Тернопіль житлово-комунальний» зазначає, що працівники екоінспекції також повідомили про те, що здійснення державного контролю даної ситуації відноситься до компетенції Держпродспоживслужби.