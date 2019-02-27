Стало відомо, від чого помер 9-річний хлопчик. ВІДЕО

27/02/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині раптово помер 9-річний хлопчик. Напередодні дитина скаржилася на головний біль.

Що стало справжньою причиною смерті хлопця, дізнались журналісти Тернопіль 1.

У коридорі Баворівської школи на столі фото, а поруч свічки та квіти. Ще вчора у цьому коридорі бігав 9-річний Олександр Дмитерко. Ввечері хлопця не стало. Шоковані вчителі та однокласники. Кажуть, Сашко ніколи серйозно не хворів.

“Так сталося, що ми з Сашою однофамільці, але не родичі. Дитина щира, усміхнена. Вчора ще готували виступ до дня народження Лесі Українки. Саша виступав. Ми до цих пір в шоці”, – каже заступник директора з виховної роботи Баворівської школи І-ІІІ ступенів Марія Дмитерко.

Сашко – уродженець сусіднього села Застав’є. До Баворова він ходив до школи, разом із старшою сестрою. Марія Йосипівна показує клас, де вчився хлопчик. На парті – його фото і свічки. На самопочуття, за словами вчителів, Саша в школі не скаржився. Та й за допомогою до лікарів сільської лабораторії хлопчик звертався не часто.

“Хлопчик доволі активний, не часто хворів. Періодично хворів на ГРВІ. Останній раз в грудні був хворий на ГРВІ, а також в лютому, але лікувався вдома. До нас за допомогою не звертався”, – розказує сімейний лікар Баворівської амбулаторії сімейної медицини Віталій Дударенко.

Олександр Дмитерко помер на руках у батька – Миколи. Він надав сину першу медичну допомогу, викликав швидку, але врятувати сина не вдалося. Тато каже, син скаржився на болі в голові, дав йому таблетку. А далі…

“Сів на ліжко, сидів в телефоні і раптово впав і все”, – каже тато.

За словами Миколи Дмитерка, попередній висновок судмедекспертизи – вроджена аневризма головного мозку, а не ускладнення ГРВІ, як повідомляли у ЗМІ.

Поховають Олександра у середу, 27 лютого.