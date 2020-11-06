Стало відомо, у якій зоні буде Тернопіль з понеділка

Вся територія України опинилася у “помаранчевій” та “червоній” зонах захворювання на коронавірус. “Жовтих” і “зелених” зон не залишилося.

Нове зонування почне діяти з понеділка, 9 листопада, повідомляє Telegram-канал міністра Кабміну Олега Немчінова.

До “червоної” зони потрапили: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Харків, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ. Решта обласних центрів, у тому числі Тернопіль, потрапили до “помаранчевої” зони.

Разом з тим, у “червоній” зоні на Тернопільщині будуть міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський райони.