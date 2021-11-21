14 летальних випадків зафіксовано на Тернопільщині серед документально вакцинованих від COVID-19.

Про це повідомили в обласному центрі з контролю хвороб. Втім, чи були померлі щеплені фактично, питання залишається відкритим.

Загалом відсоток летальних випадків серед вакцинованого населення незначний. Переважно такі випадки трапляються серед літніх людей, які мали супутні патології.

“Летальні випадки з підтвердженим діагнозом COVID-19, які ми фіксуємо щодня, це невакциновані люди. В нас зареєстровано 14 летальних випадків серед вакцинованих. Зокрема, вакцинація у них зазначена документально, але чи була вона фактичною, питання залишається відкритим. Епідемічна ситуація в області дещо стабілізувалася. Ситуація аналогічна до тієї, яка є в Україні. Знижується коефіцієнт виявлення, а також показники інцидентності, також знижується і кількість летальних випадків. Ми пов’язуємо це із наявністю вже певного колективного імунітету до вірусу, який поширюється”, – зазначає головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, поліцейські на Тернопільщині перевіряють сертифікати про вакцинацію. У разі виявлення фальсифікацій, притягуватимуть до відповідальності.