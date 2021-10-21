Стало відомо, скільки вакцинованих мешканців області захворіли на COVID-19 і скільки потрапили у лікарню

У цьому сезоні на Тернопільщині фіксується пандемія невакцинованих, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Серед щеплених осіб хворобу виявили у 686 жителів краю.

На Тернопільщині простежуються тенденції стрімкого збільшення кількості хворих. Регіон вже відповідає показникам «помаранчевої» карантинної зони.

«Наша область сьогодні відповідає помаранчевій карантинній зоні. Оскільки у нас протягом двох днів є перевищення по одному показнику, що стосується виявлення інфікованих вперше, це складає 23,46%. Область може зайти у «червону» зону, коли на протязі трьох днів перевищено 2 показники. У цьому сезоні у нас фіксується пандемія невакцинованих. Невеликий відсоток, 686 людей, які вакциновані, захворіли і з них тільки 65 осіб було госпіталізовано. Вакциновані люди хворіють дуже рідко, якщо вони хворіють, то вони переносять досить легко», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Епідеміологи зазначають: у разі інфікування вакциновані жителі Тернопільщини переносять хворобу у легкому стані. Для формування колективного імунітету необхідно імунізувати понад 70% жителів краю.