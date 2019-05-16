Тернопільські зоозахисники нарахували у Тернополі 527 безпритульних собак.

Нагадаємо, підрахунок проводили з 4 по 6 травня за методикою міжнародної організації World Animal Protection на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal ID.

Найбільше безпритульних собак виявили у центральній частині міста, – повідомила зоозахисниця у ГО «Вірне серце» і «UAnimals» Людмила Чеховська. А загалом чотирилапі безхатьки є в усіх мікрорайонах міста. Щоправда, їхня чисельність виявилася меншою за попередні очікування.

«Раніше нам розповідали, що в Тернополі кілька тисяч безпритульних собак. В результаті у Тернополі нарахували 527 бездомних собак, з них стерилізовані – 21%. Усвідомлення справжньої кількості тварин дозволяє розробити стратегію та розрахувати бюджет, необхідний для роботи з тваринами в місті, а також дозволяє уникати різних маніпуляцій з цифрами з боку виконавців програми регуляції їхньої чисельності. Також в результаті перерахунку ми дізналися стан безпритульних собак. Зокрема, вносили таку інформацію у систему: чи стерилізована собака, її стать, приблизний вік, а також стан здоров’я», – зазначила Людмила Чеховська.

Додамо, у Тернополі рахували безпритульних собак вперше. Далі волонтери розроблятимуть стратегії вирішення проблеми з безпритульними собаками в місті.

Софія Романська