Стало відомо, скільки пацієнтів з COVID-19 перебувають у лікарнях Тернопільщини

На Тернопільщини 442 інфікованих COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні. Майже три сотні пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Про це повідомила на засіданні обласного штабу боротьби з COVID-19 начальниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Загалом з коронавірусом наразі бореться майже три тисячі жителів краю.

Зниження показників захворюваності протягом останніх 10 днів пов’язане із зменшенням кількості звернень у період новорічних свят і не відображає реальної картини поширення COVID-19, – переконаний епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Натомість епідситуація в області залишається складною.

«Ми маємо не істинне зниження захворюваності, а статистичне. Воно пов’язане із меншою кількістю звернень за медичною допомогою та меншою кількістю тестувань, що пов’язано із новорічними святкуваннями. Якщо послуговуватися іншими критеріями, зокрема, показниками летальності, то за 11 днів померло 27 людей. Якщо буде зберігатися така динаміка, то ми ризикуємо до кінця місяця отримати близько 70 летальних випадків. Це серйозна загроза. З початку року відсоток позитивних результатів тестування методом ПЛР складає від 25 до 33%. Це дуже високий показник, який засвідчує циркуляцію вірусу в нашій популяції».

За прогнозами МОЗ України, пік захворюваності на COVID-19 можливий у лютому. Відтак наразі медичну систему області готують до ймовірного збільшення кількості інфікованих пацієнтів.