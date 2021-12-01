Близько сімсот жителів Тернопільщини мають ВІЛ-позитивний статус.

Про це повідомила лікарка-епідеміологиня Тернопільського обласного медичного центру соціально-небезпечних захворювань Тамара Буртняк. 56 хворих виявили цього року.

Виявляти ВІЛ/СНІД почали з 1987 року. Відтоді на Тернопільщині народилося 300 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів. Десятеро дітей заразилися хворобою.

«Під час карантину відчутно поменшало обстежень. Як наслідок – знизилася статистика по виявленню. Хоча хворі, ВІЛ-інфіковані є серед нас. Минулими роками ми фіксували 100-150 випадків. Люди на початку часто мають безсимптомне носійство. А коли проявляються клінічні прояви, то звертаються за медичною допомогою. Переважно люди заражаються через статевий шлях. Це майже 80% випадків захворювання. Також є випадки зараження від матері до дитини, зараження через кров. Більше заражаються чоловіки, 60% від виявлених випадків. Також більше хворих виявляємо серед сільського населення. Основна вікова група 30-39 років», – розповіла Тамара Буртняк.

Сьогодні у Тернополі безкоштовно тестували людей на ВІЛ-інфекцію. Протягом дня під час акції хворих людей не виявили.