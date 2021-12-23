Двома дозами на Тернопільщині вакцинувалося 36% населення.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Від початку вакцинальної кампанії у краї провели 647 674 щеплень.

У регіоні працює 15 центрів масової вакцинації та 56 пунктів щеплення. Мобільні бригади виїжджають вакцинувати жителів краю у села.

«Проводиться робота із наближення вакцини до кожного жителя області. Мобільні бригади виїжджають в усі села, які обслуговує центр первинної медико-санітарної допомоги. Звертаюсь до людей, які ще не вакцинувалися, – знайдіть можливість, щоб вакцинуватися, поки є спад захворюваності. Адже, наприкінці січня, ми очікуємо ріст захворюваності. Вакциновані люди хворіють, але вони хворіють легше і не попадають в стаціонари. Людина, яка провакцинувалася, може вберегти себе від важкого перебігу захворювання та від смерті», – наголосила Ольга Ярмоленко.

Додамо, що 18 грудня в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено перший в країні випадок зараження коронавірусом штаму “Омікрон”. Пацієнт, інфікований цим штамом коронавірусу, повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мав контакт із хворими на COVID-19.