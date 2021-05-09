Стало відомо, що робив на Тернопільщині відомий співак і телеведучий

Відомий співак та телеведучий Володимир Дантес, який є ведучим телевізійного шоу «Мамо, я роблю бізнес!», їздить Україною та знімає сюжети про підприємців, які втілюють у життя неординарні бізнес-проекти.

Цього разу Володимир завітав і на Чортківщину, пише Терен.

Дантес приїхав у Трибухівці, що неподалік Бучача, до Степана Андреїва, який у своїй теплиці вирощує огірки, помідори, полуниці, а також майже 90 сортів пеларгонії та інші квіти.

Про приїзд Дантеса у Трибухівці на своїй сторінці у Facebook написав сам герой сюжету:

«Знімальну групу зацікавила моя ідея з теплицею, яка заглиблена в землю і працює весь рік.

І якраз вчора, 4 травня вони приїжджали до мене додому в Трибухівці знімати програму. Фотографіями і відео я хвалитися не буду, після виходу програми в ефір я кину посилання і всі охочі зможуть її переглянути.

Мені було дуже приємно познайомитись з такою цікавою і неординарною людиною. І найбільше мене вразило, наскільки Володя і його команда – прості, доступні і комунікабельні люди, з якими дуже легко спілкуватися і працювати».