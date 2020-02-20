Літак з евакуйованими з Китаю кружляє над людьми Харковом, який затягнуло туманом, евакуйованих планують відвезти в санаторій УМВС в Нових Санжарах в Полтавську область.

Про це розповів Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер, повідомляє “Радіо Свобода“.

За його словами, Харків є транзитом і Харківську область не розглядають як місце для карантину, але вона готова.

Кучер повідомив, що проходити контроль в терміналі евакуйовані не будуть – відразу перемістяться в автобуси. Йдеться про 73 осіб, разом з супроводом.

Зараз в Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Ухань людей. Місцеві жителі мітингують ще з вечора середи.