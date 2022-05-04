Цими днями на Тернопільському ставі проводяться роботи зі встановлення насосів аераційних фонтанів, які забирали на зиму для проведення регламентних робіт.

Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, роботу аераційного фонтану на Тернопільському ставі заплановано відновити до 15 травня.

Нагадаємо, 24 квітня у Тернополі запрацювали водограї у парку Т. Шевченка, на бульварі Т. Шевченка, на бульварі Данила Галицького, у парку Національного Відродження та на бульварі Дмитра Вишневецького.